Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
МВД России разработало проект концепции изменений в федеральный закон, предусматривающий выпуск для иностранцев ID-карт с персональными данными, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что единый документ с электронным носителем информации будет выдаваться иностранным гражданам, приобретающим статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, а значит получивших право на постоянное проживание.
Выдаваться карта будет на основании заявления иностранца, но для этого нужно будет пройти дактилоскопическую регистрацию, медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний и сфотографироваться. Срок действия такого документа планируется установить на 10 лет.
Отмечается, что карта не понадобится тем, кто намеревается прожить в России менее 90 суток.
В проекте федерального закона предлагается определить основные требования к ID-карте. В частности, она должна быть изготовлена на основе отечественных технологий, содержать криптографическую защиту от подделки, иметь возможность совершения юридических операций в интернете, в том числе получения государственных, банковских и иных услуг. Кроме того, она должна быть доступна для сервиса "электронная подпись", а также иметь возможность подключения мобильного приложения иностранного гражданина.
Ранее сообщалось, что в МВД хотят обязать иностранцев фотографироваться и проходить медосвидетельствование. Речь идет о зарубежных гражданах, которые находятся на территории РФ более 30 дней. Введение дактилоскопирования приезжих пытаются продвинуть с 2014 года.
В МВД сообщали, что ежегодно в Россию въезжают 17 миллионов иностранцев. Так, в январе – июле 2020 года шесть миллионов человек были поставлены на миграционный учет. Также за этот период были оформлены 707 тысяч патентов на работу. 300 тысяч иностранцев получили гражданство России.
МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности
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