МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МВД России разработало проект концепции изменений в федеральный закон, предусматривающий выпуск для иностранцев ID-карт с персональными данными, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что единый документ с электронным носителем информации будет выдаваться иностранным гражданам, приобретающим статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, а значит получивших право на постоянное проживание.

Выдаваться карта будет на основании заявления иностранца, но для этого нужно будет пройти дактилоскопическую регистрацию, медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний и сфотографироваться. Срок действия такого документа планируется установить на 10 лет.

Отмечается, что карта не понадобится тем, кто намеревается прожить в России менее 90 суток.

В проекте федерального закона предлагается определить основные требования к ID-карте. В частности, она должна быть изготовлена на основе отечественных технологий, содержать криптографическую защиту от подделки, иметь возможность совершения юридических операций в интернете, в том числе получения государственных, банковских и иных услуг. Кроме того, она должна быть доступна для сервиса "электронная подпись", а также иметь возможность подключения мобильного приложения иностранного гражданина.

Ранее сообщалось, что в МВД хотят обязать иностранцев фотографироваться и проходить медосвидетельствование. Речь идет о зарубежных гражданах, которые находятся на территории РФ более 30 дней. Введение дактилоскопирования приезжих пытаются продвинуть с 2014 года.

В МВД сообщали, что ежегодно в Россию въезжают 17 миллионов иностранцев. Так, в январе – июле 2020 года шесть миллионов человек были поставлены на миграционный учет. Также за этот период были оформлены 707 тысяч патентов на работу. 300 тысяч иностранцев получили гражданство России.

