На телеканале Москва 24 стартует серия репортажей "Матчасть: Экономика города"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Премьера серии репортажей "Матчасть: Экономика города" стартует на телеканале Москва 24 в субботу, 16 августа, в 15:30. Репортажи покажут в рамках цикла "20 минут", в котором журналисты рассказывают о трендах, а также показывают, что и кто за ними стоит.

В очередной серии авторского проекта "Матчасть" экономический обозреватель Константин Цыганков объяснит, что собой представляет городская экономика.

"Тема "Экономика города" была самой первой, которую я начал разрабатывать в этом цикле. Потому что задача мне показалась действительно интересной – без особого погружения в экономическую теорию показать "механику экономики" нашего огромного мегаполиса", – отметил Цыганков.

По его словам, визуализация материала стала настоящим вызовом. До 70% материала является экспромтом съемочной группы.

"Хочется верить, что эта работа послужит одной очень простой цели – после просмотра этого выпуска у нашего зрителя появится желание почитать что-нибудь еще по этой теме, узнать для себя что-то новое", – заключил Цыганков.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, объем инвестиций в основной капитал Москвы удвоился за последние годы. В январе 2025 года прирост составил около 8%. В условиях экономического спада город сумел не только обеспечить стабильное развитие, но и продемонстрировать высокие темпы роста, подчеркнул мэр.