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Москва 24

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Общество

14 августа, 22:16

Роспотребнадзор Москвы откроет горячую линию по качеству школьных товаров

общество образование дети

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Управление Роспотребнадзора по Москве откроет горячую линию по качеству школьных товаров. Линия начнет работать 17 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, c 17 августа сотрудники столичного Роспотребнадзора начнут консультировать граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров включая одежду, обувь, школьную форму, а также школьных принадлежностей. Чтобы получить консультацию, нужно будет позвонить по номеру общественной приемной управления: +7 (495) 687-36-60 или по телефону: +7 (495) 616-67-94.

Отмечается, что на все интересующие москвичей вопросы о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей ответят специалисты отдела консультационных услуг для потребителей и отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве".

Ранее в Роскачестве рассказали, что стоимость школьной формы зависит от качества тканей и объемов производства. По словам эксперов, качественные материалы, хотя и стоят дороже, значительно повышают комфорт ребенка.

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