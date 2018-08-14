Роспотребнадзор Москвы откроет горячую линию по качеству школьных товаров

14 августа, 22:16
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Управление Роспотребнадзора по Москве откроет горячую линию по качеству школьных товаров. Линия начнет работать 17 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Как пояснили в пресс-службе, c 17 августа сотрудники столичного Роспотребнадзора начнут консультировать граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров включая одежду, обувь, школьную форму, а также школьных принадлежностей. Чтобы получить консультацию, нужно будет позвонить по номеру общественной приемной управления: +7 (495) 687-36-60 или по телефону: +7 (495) 616-67-94.
Отмечается, что на все интересующие москвичей вопросы о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей ответят специалисты отдела консультационных услуг для потребителей и отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве".
Ранее в Роскачестве рассказали, что стоимость школьной формы зависит от качества тканей и объемов производства. По словам эксперов, качественные материалы, хотя и стоят дороже, значительно повышают комфорт ребенка.
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