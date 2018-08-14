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Общество

14 августа, 18:18

Центр экстремальных видов спорта может появиться в Люблине

общество город спорт

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

На юго-востоке столицы в районе Люблино планируется открыть центр экстремальных видов спорта. В ближайшее время назначат итоговую проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о вводе здания в эксплуатацию, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, застройщик подал извещение об окончании строительных работ. В центре разместятся аэродинамическая труба, комната предполетной подготовки, серфинг-тренажер, зал для гимнастики и зона для зрителей.

Также предусмотрены раздевалки, медицинский кабинет, комплекс общественного питания, технические и обслуживающие помещения. Центр планируют открыть до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в Печатниках появится крупный центр технических видов спорта. Сейчас ведется обустройство дорожно-тропиночной сети вдоль набережной, подготовка оснований трассы для дрифта и плоскостной парковки, монтаж коммуникаций под торшерное освещение.

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