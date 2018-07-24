Центр технических видов спорта появится в Печатниках

24 июля, 10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Печатниках появится крупный центр технических видов спорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Сейчас ведется обустройство дорожно-тропиночной сети вдоль набережной, подготовка оснований трассы для дрифта и плоскостной парковки, монтаж коммуникаций под торшерное освещение.
По словам Бирюкова, планируется создать четыре кольцевые трассы – для картинга, для велосипедного кросса, для мотоциклетного кросса и многофункциональную трассу.
"Для безопасности все трассы огородят, при этом будет обеспечен проезд для экстренной медицинской техники. В каждой зоне откроются пункты проката с раздевалками и всем необходимым спортивным инвентарем. Также будет оборудован скейтпарк", – сообщил Петр Бирюков.
Для любителей спокойного отдыха обустроят дорожки для бега, скандинавской ходьбы и велосипедных прогулок общей протяженностью 1,8 километра, которые в зимний период используют как лыжные трассы.
Ранее на этом месте располагалась свалка. Ликвидировать ее поручил Сергей Собянин. Он потребовал также благоустроить прилегающую к свалке территорию и участок набережной Москвы-реки.
Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство и озеленение парка "Митино" завершилось на северо-западе столицы. В парке появились семь спортивных и четырех детских площадок и малые архитектурные формы. Стало больше зелени: добавилось более 500 деревьев и около 3,5 тысячи кустарников, около тысячи квадратных метров цветников.
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