Благоустройство ландшафтного парка "Митино" завершили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комплексное благоустройство и озеленение парка "Митино" завершилось на северо-западе столицы, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В парке появились семь спортивных и четырех детских площадок и малые архитектурные формы. Стало больше зелени: добавилось более 500 деревьев и около 3,5 тысячи кустарников, около тысячи квадратных метров цветников." Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок и дорожно-тропиночную сеть общей площадью более 21 тысяча квадратных метров. Теперь горожане могут комфортно проводить досуг на обновленной парковой территории", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Помимо стандартных спортивных площадок, в зоне отдыха создали скейт-парк, площадку для игры в пляжный волейбол, теннисный корт и установили снаряды для воркаута.

Проект благоустройства составляли с учетом пожеланий жителей, добавил Бирюков. В него добавили устройство подъемных тросов для катания, фонтана, всесезонной площадки с раздевалкой, трибунами и пунктом проката.

Главную площадь парка будут использовать для заливки катка с искусственным льдом площадью в зимний период. Его площадь составит четыре тысячи квадратных метров. Летом территория подойдет для организации фестивальных мероприятий. Также на площади смонтирована сцена.

"В осенний период выполнят пуско-наладочные работы систем холодильных установок на катке и всесезонной спортивной площадке, так как это возможно сделать при температуре воздуха не выше плюс пяти градусов", – отметил заммэра.

Кроме того, в парке "Митино" появится первый в городе археологический кластер. Гостям расскажут о жизни древних поселений, покажут курганы и городища ХII века и познакомят с бытовыми предметами, использовавшимися в первом тысячелетии до нашей эры.