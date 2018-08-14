Жара на подходе? Синоптики − о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду во вторник, 14 августа. В этот день, как сообщает Гидрометцентр России, ожидается переменная облачность, без осадков.
В ночь с понедельника на вторник температура понизится до плюс 10–12 градусов тепла. Метеорологи также предупредили о высокой вероятности туманов в отдельных районах столицы.
В дневные часы 14 августа столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Если вторник, по прогнозам синоптиков, будет сухим и теплым, то уже в среду и четверг в городе пройдут дожди, а местами даже прогремят грозы. Вновь станет жарко − до плюс 29 градусов. При этом во время грозы порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 14 августа из-за риска возникновения пожаров.
Кроме того, специалисты прогнозируют, что в конце августа и начале сентября в Москве установится теплая погода, а средние температуры будут превышать климатическую норму.
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