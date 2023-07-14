Врач рассказала, когда вода может навредить здоровью

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Употребление большого количества воды при повышенном давлении и проблемах с почками может навредить здоровью. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог У человека и так повысилось давление, а он еще воды попил. Хорошо, если немного, мелкими глотками. Но когда человек выпивает несколько стаканов залпом, а у него давление и так зашкаливает, то объем циркулирующей жидкости в крови сразу возрастет. Давление еще больше повышается, и увеличивается риск инфаркта или инсульта.

Также много жидкости не рекомендуется пить при проблемах с мочевыделительной системой. "Если почки не в порядке, если они не справляются с выведением жидкости, а человек при этом будет пить много воды, появится риск тяжелых отечных состояний", – заключила Соломатина.

Ранее были названы летние напитки, из-за которых можно набрать вес. В частности, к таким последствиям ведет злоупотребление лимонадами и сладкой газировкой. Кроме того, поправиться можно и употребляя ягодно-фруктовые смузи. Также высокой калорийностью обладают алкогольные напитки.

