09:53Общество
Врач рассказала, когда вода может навредить здоровью
Фото: depositphotos/fizkes
Употребление большого количества воды при повышенном давлении и проблемах с почками может навредить здоровью. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Также много жидкости не рекомендуется пить при проблемах с мочевыделительной системой. "Если почки не в порядке, если они не справляются с выведением жидкости, а человек при этом будет пить много воды, появится риск тяжелых отечных состояний", – заключила Соломатина.
Ранее были названы летние напитки, из-за которых можно набрать вес. В частности, к таким последствиям ведет злоупотребление лимонадами и сладкой газировкой. Кроме того, поправиться можно и употребляя ягодно-фруктовые смузи. Также высокой калорийностью обладают алкогольные напитки.
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