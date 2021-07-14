Перечислены популярные запросы россиян о жаре, пляжах и кондиционерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стало известно, что российские пользователи "Яндекса" спрашивают о жаре, пляжах и кондиционерах. Сервис составил список самых популярных запросов.

В частности, россиян интересует, как охладить комнату без кондиционера в жару, когда спадет жара, что приготовить в такую погоду, почему в жару собака высовывает язык, как помочь домашним животным в жару и как спастись самому.

Некоторые спрашивали, что делать, если отекают ноги в жару, как часто поливать огород, как не потеть в жару, как работать в жару, как уснуть, что есть и пить в жару, почему в жару пьют горячий чай, почему болит голова и почему в жару хочется спать.

Много вопросов связано с пляжами. Россияне интересуются, как завязать парео, как называется пляж, где все голые, что означают флаги разных цветов на пляже, что взять с собой на пляж, что надеть на голову, как называется обувь для купания на галечном пляже, в чем ходить на пляж, как сделать красивые фото.

Также россияне спрашивали, какой кондиционер лучше для дома, сколько стоит его установка, как включить кондиционер на тепло, что такое инверторный кондиционер, как часто нужно заправлять кондиционер в автомобиле, как включить кондиционер без пульта, как почистить его дома самостоятельно, чем отличается сплит-система от кондиционера, почему капает кондиционер и как снять кондиционер со стены.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля. Температура воздуха в столице превышает норму на 8–10 градусов.