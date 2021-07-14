Перечислены популярные запросы россиян о жаре, пляжах и кондиционерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стало известно, что российские пользователи "Яндекса" спрашивают о жаре, пляжах и кондиционерах. Сервис составил список самых популярных запросов.
В частности, россиян интересует, как охладить комнату без кондиционера в жару, когда спадет жара, что приготовить в такую погоду, почему в жару собака высовывает язык, как помочь домашним животным в жару и как спастись самому.
Некоторые спрашивали, что делать, если отекают ноги в жару, как часто поливать огород, как не потеть в жару, как работать в жару, как уснуть, что есть и пить в жару, почему в жару пьют горячий чай, почему болит голова и почему в жару хочется спать.
Много вопросов связано с пляжами. Россияне интересуются, как завязать парео, как называется пляж, где все голые, что означают флаги разных цветов на пляже, что взять с собой на пляж, что надеть на голову, как называется обувь для купания на галечном пляже, в чем ходить на пляж, как сделать красивые фото.
Также россияне спрашивали, какой кондиционер лучше для дома, сколько стоит его установка, как включить кондиционер на тепло, что такое инверторный кондиционер, как часто нужно заправлять кондиционер в автомобиле, как включить кондиционер без пульта, как почистить его дома самостоятельно, чем отличается сплит-система от кондиционера, почему капает кондиционер и как снять кондиционер со стены.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля. Температура воздуха в столице превышает норму на 8–10 градусов.
Жителям столицы рассказали, вернется ли смог 2010 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: