Станция метро "Багратионовская" изменит режим работы с 16 июля

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Станция столичной подземки "Баргатионовская" с 16 июля до 16 октября изменит режим работы. Западный вестибюль станции откроют после реконструкции, а восточный будет закрыт из-за ремонтных работ. Чтобы продолжить реконструкцию поменяется режим работы платформы.

Следующие в сторону центра поезда модели "Русич" не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Поезда модели "Москва", которые также едут в центр, не будут открывать двери первых трех вагонов. Это связано с разной длинной вагонов. Об этом говорится на сайте московского метрополитена.

При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее благодаря сквозному проходу через весь состав.

На станциях "Багратионовская" и "Фили" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.