Станция метро "Багратионовская" изменит режим работы с 16 июля

Фото: m24.ru/Роман Васильев
Станция столичной подземки "Баргатионовская" с 16 июля до 16 октября изменит режим работы. Западный вестибюль станции откроют после реконструкции, а восточный будет закрыт из-за ремонтных работ. Чтобы продолжить реконструкцию поменяется режим работы платформы.
Следующие в сторону центра поезда модели "Русич" не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Поезда модели "Москва", которые также едут в центр, не будут открывать двери первых трех вагонов. Это связано с разной длинной вагонов. Об этом говорится на сайте московского метрополитена.
При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее благодаря сквозному проходу через весь состав.
На станциях "Багратионовская" и "Фили" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: