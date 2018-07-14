Французские пилоты перепутали цвета национального флага

14 июля, 17:33
Фото: Zuma\TASS\Panoramic
Во время авиационного шоу в рамках празднования Дня взятия Бастилии французская пилотажная группа Patrouille de France ошиблась. Самолеты выпускали полосы дыма в цветах флага Франции – синего, белого и красного. Но пилот, который должен был сделать синюю полоску из дыма, выпустил красный, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как отмечается, промах был допущен либо самим пилотом, либо это была ошибка комплектации самолета.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин передал президенту Франции Эммануэлю Макрону поздравления с национальным праздником Франции – Днем взятия Бастилии. В тексте поздравления президент РФ подчеркнул, насколько крепки складывавшиеся веками отношения между двумя государствами.
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