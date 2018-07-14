Жителей столичного региона предупредили о грозе с дождем и сильном ветре

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Гроза, дождь и порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидается в столичном регионе 14 июля, сообщает Агентство "Москва".
Погода ухудшиться c 14:20 до 21:00. В МЧС призвали не прятаться от непогоды под деревьями, возле стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий.
Водителям советуют ставить машину в гараж, а при отсутствии – вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Ранее сообщалось, что наступившие выходные станут самыми жаркими в июле для жителей столичного региона. В субботу воздух прогреется до +26… +28 градусов. Такая температура на 4–5 градусов выше климатической нормы.
При переменной облачности кратковременные дожди пройдут лишь местами, а в южных и западных районах области возможны грозы.
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