До 17 градусов тепла и сильный дождь ожидаются в Москве 14 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 15 до 17 градусов тепла прогнозируется в Москве в субботу, 14 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, местами сильный дождь. В Подмосковье – от 13 до 18 градусов тепла, местами тоже ожидаются сильные осадки.

Ветер – северный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигнуть до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее в столичном МЧС предупредили москвичей, что со второй половины дня 13 июня до 10:00 14 июня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Специалисты рекомендовали жителям города быть внимательными за рулем, парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и нестабильные конструкции на улице, а также не оставлять детей без присмотра.

Также москвичей призвали воздержаться от купания в городских водоемах на время похолодания. По оценкам экспертов, вода и воздух уже успели остыть.