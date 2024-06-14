МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве в пятницу, 14 июня, ожидается кратковременный и местами сильный дождь и гроза, которая может сопровождаться усилением ветра до 14 метров в секунду, предупредило Главное управление МЧС России по столице.

В своем телеграм-канале ведомство рекомендовало водителям снизить скорость движения на фоне неблагоприятных погодных условий. Также автомобилистов попросили сохранять дистанцию с идущими впереди машинами, отказаться от внезапных маневров и не парковать авто вблизи деревьев.

Кроме того, москвичей призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, находясь на улице. В МЧС также рекомендовали не укрываться от непогоды под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

При этом до конца июня в Москве прогнозируется по меньшей мере два дождливых периода, отметила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, этот месяц войдет в историю столицы как теплый и очень влажный.

Эксперт также обратила внимание, что суммарное количество осадков, которые выпадут в Москве за июнь, может превысить норму почти в три раза.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что за прошедшие сутки в столице выпало примерно четверть месячной нормы осадков, характерной для июня. Он уточнил, что за весь день в городе выпало около 18 миллиметров дождевой воды, но рекорд, который составляет 21,2 миллиметра, так и не был побит.

