Россияне назвали любимые ароматы

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Россияне признались, что любят аромат мятной зубной пасты и цветочный запах от свежепостиранной одежды, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование российской компании Synergetic.

"Большинство жителей всех регионов России единодушно выбирают мятный вкус пасты для зубов. Среди остальных топ-20 регионов по продажам кокосовое дыхание больше всего любят в Краснодарском крае – зубную пасту с таким вкусом покупает каждый пятый, манговое – в Республике Башкортостан, а лаймовое – в Пермском крае", – говорится в исследовании.

Что касается моющих средств, то самым популярным является аромат алоэ. За ним идут запахи апельсина, арбуза и яблока.

При этом последние два запаха больше всего нравятся жителям Челябинской области – средства с такими ароматами покупает каждый пятый. В то время как в Новосибирской области предпочтение отдают средствам для мытья посуды с ароматом лимона, отмечается в опросе.

Наиболее популярными ароматами кондиционеров для белья являются цветочные. При этом в пяти регионах список возглавляет запах "миндального молочка".

Кроме того, ростовчанам больше всего нравится запах орхидеи, запах лаванды – жителям Башкирии и Татарстана, запах океана – жителям Иркутской и Новосибирской областей.

Ранее в России провели опрос и выяснили, что в этом году граждане стали чаще подрабатывать. При этом наиболее популярными сферами для поиска дополнительного заработка стали ремонт и строительство, IT, интернет и телеком, а также онлайн-торговля. В опросе участвовали 10 тысяч россиян.

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