McDonald's в ЦАО могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Ресторану McDonald's на Мясницкой улице грозит закрытие на 90 суток или штраф в размере до одного миллиона рублей за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрея Поплавского.

"По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании. Представители администрации McDonald's будут приглашены в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений", – рассказал собеседник агентства.

Поплавский уточнил, что теперь заведению грозит приостановление работы на срок до 90 суток или штраф до 300 тысяч рублей. Однако, если выяснится, что нарушения повлекли вред здоровью человека, то сумма штрафа может быть увеличена до 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что закрыть на 90 суток или оштрафовать на 300 тысяч рублей могут кафе Gucci за нарушение антиковидных мер, в том числе за несоблюдение социального дистанцирования при рассадке посетителей.

