McDonald's в ЦАО могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Ресторану McDonald's на Мясницкой улице грозит закрытие на 90 суток или штраф в размере до одного миллиона рублей за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрея Поплавского.
"По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании. Представители администрации McDonald's будут приглашены в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений", – рассказал собеседник агентства.
Поплавский уточнил, что теперь заведению грозит приостановление работы на срок до 90 суток или штраф до 300 тысяч рублей. Однако, если выяснится, что нарушения повлекли вред здоровью человека, то сумма штрафа может быть увеличена до 1 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что закрыть на 90 суток или оштрафовать на 300 тысяч рублей могут кафе Gucci за нарушение антиковидных мер, в том числе за несоблюдение социального дистанцирования при рассадке посетителей.
Кафе Gucci в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: