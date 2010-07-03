Протечка трубы на ТПУ "Лужники" не повлияла на движение поездов МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Федор Лавров
Протечка одной из сточных труб водостока произошла на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) "Лужники". В пресс-службе МЖД заявили, что инцидент не повлиял на движение поездов по МЦК, сообщает Агентство "Москва".
Протечку оперативно устранили. В настоящее время ТПУ работает в штатном режиме.
В столицу пришел ливень
В Москву пришел дождь с грозами. Ветер усилился, и его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в столице может выпасть от 10 до 13 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы.
Столичных водителей попросили снизить скорость и увеличить дистанцию. Автомобилистам посоветовали выезжать за город либо позже вечером, либо в субботу утром.
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов. Уже в воскресенье, 16 июня, москвичам пообещали комфортную погоду без осадков.
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