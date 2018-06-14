В Госдуме призвали россиян окружить болельщиков ЧМ-2018 заботой и любовью

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Россиянам необходимо окружить гостей чемпионата мира по футболу заботой и любовью, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, передает Агентство "Москва".

Дегтярев отметил, что чем больше будет романтических историй, тем дольше все будут помнить о чемпионате мира по футболу 2018.

Депутат обратился к болельщикам и футболистам заявив, что чем больше людей из разных стран влюбятся друг в друга, тем больше будет любовных историй, связанных с главным спортивным событием.

"Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 года на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтоб было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов", – заявил Дегтярев.

По его словам, это будет отличный итог, гуманитарный и культурный вклад ЧМ-2018 во все человечество.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева ранее призвала россиянок не вступать в близкие отношения с гражданами других государств во время ЧМ-2018.

14 июня в России открывается чемпионат мира по футболу, и зарубежные болельщики заранее начали приезжать на главное спортивное событие года. Большинство фанатов приехали из Латинской Америки, США, Германии и Китая.