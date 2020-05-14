Герой "Кто хочет стать миллионером" ответил на финальный вопрос, но не выиграл

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Участник британской версии передачи "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли дошел до финала программы, назвал правильный ответ на последний вопрос, но не выиграл, сообщает The Mirror.

Отмечается, что, выйдя в финал, мужчина уже заработал порядка 500 тысяч фунтов стерлингов (45 миллионов рублей. – Прим. ред.) и при верном ответе на финальный вопрос мог удвоить эту сумму.

После прочтения вопроса Таунсли затруднился с ответом и решил воспользоваться подсказкой "Звонок другу", однако знакомый не смог ему помочь. В результате игрок решил не рисковать заработанными деньгами и закончил игру.

Однако после этого ведущий передачи спросил, как бы участник ответил на вопрос. Оказалось, что если бы Таунсли рискнул ответить, то стал бы победителем шоу.

Ранее сообщалось о том, что житель Великобритании выиграл в лотерею почти 70 миллионов долларов. Таким образом, неизвестный счастливчик оказался обладателем самого крупного джепота в королевстве.