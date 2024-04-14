Кабмин РФ учредил премию в области геодезии и картографии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российское правительство создало премию в области геодезии и картографии имени Феодосия Красовского. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В публикации указано, что премии в области геодезии и картографии имени Феодосия Красовского – русского и советского ученого, астронома-геодезиста – будут вручаться раз в пять лет. Десять лауреатов, которыми могут стать отдельные ученые или авторские коллективы, получат по одному миллиону рублей. Первая церемония награждения запланирована на 2026 год, говорится в тексте.

Отмечается, что награды будут присуждать за разработку и создание инновационного геодезического оборудования и выдающиеся достижения в укреплении обороны и безопасности России. Также премии будут вручаться за значимые научные, управленческие и педагогические успехи в этой области.

Как уточнили в кабмине, решение о присуждении премий будет принимать специально созданный межведомственный совет при Росреестре.

Ранее сообщалось, что молодым исследователям и разработчикам ко Дню российской науки вручили премии правительства Москвы. Всего ученые получили 50 премий по два миллиона рублей. Награда присуждается на выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, оборудования, материалов и веществ.