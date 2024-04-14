Ливень и до плюс 15 градусов ожидается в Москве 14 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Днем в воскресенье, 14 апреля, в столице ожидается облачная погода и до 15 градусов тепла, однако во второй половине будет дождь, переходящий в ливень. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, 14 апреля синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится передней частью североатлантического циклона, в результате чего небо постепенно "нахмурится", а во второй половине дня начнется небольшой дождь, который превратится в интенсивный ливень.

Тишковец отметил, что в Москве будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха в городе составит 13–15 градусов, по области – 11–16 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление окажется на отметке 737 миллиметров ртутного столба.

Синоптик уточнил, что с 21:00 14 апреля до 03:00 15 апреля на столицу обрушится 14 миллиметров осадков, или более трети месячной нормы (38%).

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на предстоящей неделе в Москве будет неустойчивая погода с дождем. Согласно ее прогнозу, днем 15 апреля температура воздуха составит 10 градусов, местами пройдут дожди. Также осадки ожидаются во вторник, 16 апреля, днем будет около 11 градусов тепла.