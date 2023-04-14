11:24Общество
В Москве за сутки выявили 1 193 случая COVID-19
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве за сутки выявили 1 193 случая заражения коронавирусом, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Госпитализировали 95 человек, перебороли болезнь за последние 24 часа 1 324 пациента, при этом скончались 7 человек.
Всего с начала пандемии в столице выявили 3 493 701 случай COVID-19, выздоровели 3 302 516 пациентов, умерли 48 568 человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России снизила свой накал, но все еще является актуальной. Он также выразил благодарность медикам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом и спасающим жизни людей.
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