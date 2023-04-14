Четверть россиян выбирают врачей по рекомендациям знакомых и близких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка 25% россиян выбирают медицинских специалистов по рекомендациям близких и знакомых. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса СК "Росгорсстрах" и банка "Открытие".

Участие в опросе приняли 1 222 человека в возрасте старше 18 лет из всех регионов России.

Согласно исследованию, 15% участников опроса выбирают врачей по территориальному признаку, то есть отдают предпочтение медспециалистам, принимающим недалеко от их постоянного места жительства. Около 12% респонденов при выборе врача опираются на отзывы в Сети, 10,7% ходят только в районные медучреждения, 9,1% прислушиваются к мнению медспециалистов о коллегах.

Отмечается, что 8,8% россиян при выборе врача ориентируются на стоимость приема, 6,4% – на удобное время для посещения.

"28% россиян рассказали, что у них есть негативный опыт лечения, поэтому теперь они выбирают докторов очень трепетно. Главными признаками профессионализма врача для россиян являются его квалификация (29%), большой опыт работы (25%) и плотная запись на приём (12%)", – следует из опроса.

Порядка 39% человек считают, что возраст врача говорит о его опыте, 36% россиян не учитывают возраст специалистов при выборе.

Еще 12,8% участников опроса выбрали вариант ответа "другое".

До этого 34% опрошенных россиян признались, что они боятся ходить к врачу. Из тех, кто боится врачей, пятая часть испытывает страх только перед определенными специалистами. У большинства (21%) это стоматологи, затем идут онкологи (20%) и травматологи (8%).

"Доктор 24": врачи рассказали о спорах вокруг "несуществующих" болезней

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!