Стоматолог объяснила, в каких случаях необходимо удалять зубы мудрости

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Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова объяснила, есть ли нужда в удалении зубов мудрости с целью профилактики. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Зубы мудрости, они же "восьмерки", – это, как отметила врач, самые опасные зубы. Они находятся глубоко, а если человек начинает из-за них испытывать боль, то ее сложно сравнить с чем-либо другим.

"Восьмерки" нужно убирать, если они становятся причиной ортодонтической патологии, то есть когда они приводят к нарушению прикуса. Единственное исключение, когда такие зубы могут удалить профилактически, – потенциальная их угроза развитию ортодонтической патологии", – сказала Мелехова.

Показанием к удалению может стать неправильное положение зуба, например, когда он начинает расти в сторону щеки, что может привести к постоянному травмам слизистой оболочки. Это повышает риск образования злокачественных опухолей.

"Еще одно показание к удалению – разрушение зуба кариозным процессом ниже уровня десны. В случае если зуб мудрости недопрорезался и над ним образовался слизистый капюшон, его тоже придется убрать: врачи понимают, что он дальше не пойдет", – объясняет стоматолог.

Она добавила, что под капюшон забивается еда, что приводит к размножению бактерий и последующему воспалению десны.

Если же зубу мудрости хватает места в зубном ряду и он не заставляет человека испытывать боль от воспалительных процессов, то такой зуб категорически нельзя удалять, резюмировала Мелехова.

Ранее ученым из США удалось установить связь между инфекцией в пульпе зуба и тканях пародонта с ревматоидным артритом. Выяснилось, что возбудителями заболеваний являются одни и те же бактерии. Авторы исследования заявили, что регулярные посещения стоматолога помогут людям справиться не только с заболеваниями зубов и десен, но и могут избавить от боли в суставах.



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