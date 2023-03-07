Ученые из США выяснили, что стоматолог может избавить пациентов от боли в суставах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые из Университета Райса, что находится в штате Техас, установили связь между инфекцией в пульпе зуба и тканях пародонта с ревматоидным артритом. Возбудителями обоих заболеваний являются одни и те же бактерии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованные исследования.

Авторы смогли найти следы бактерий, связанные с заболеваниями пародонта, в образцах крови пациентов, которые страдали от боли в суставах. Бактерии через слизистую оболочку рта попадали в кровь и постепенно распространялись по всему организму, что приводило к развитию артрита.

Исследователи отметили, что регулярные посещения стоматолога помогут людям справиться не только с заболеваниями зубов и десен, но и могут избавить от боли в суставах.

Помимо этого, ученые решили углубиться в исследования рака и предположили, что он может появляться у людей тоже из-за определенных вирусов и бактерий. Сейчас они пытаются исследовать эту закономерность.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала о том, что зубы мудрости могут не только изменять прикус человека, но и провоцировать кариес. Она добавила, что врачи предпочитают не заниматься лечением зубов мудрости, а удаляют их.



"Доктор 24": зубной камень

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