Россиянам рассказали, в каких регионах самые высокие зарплаты у стоматологов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Наиболее часто российские клиники этой зимой искали стоматологов (средняя зарплата по РФ – 95 000 рублей), стоматологов-терапевтов (102 000 рублей) и ассистентов ортодонтов (142 000 рублей). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Самую высокую среднюю зарплату в сфере стоматологии предлагали в Татарстане, она составила 148 000 рублей в месяц. Однако оклад может быть и выше. Так, сейчас в Казани представили вакансию на стоматолога-ортопеда с опытом работы от 3 лет, которому предлагают от 200 000 рублей в месяц.

Следом расположилась Свердловская область. Этой зимой там предлагали более 116 600 рублей в месяц. Список замыкают Москва и область со средним предложением в 100 800 рублей. При этом аналитики выяснили, что медики смогут найти работу с более высокой зарплатой. Например, стоматологу-терапевту предлагают до 300 000 рублей в месяц.

Порядка 85 000 рублей составило среднее предложение для специалистов в Омске. В список лидеров также вошел Красноярский край, там средняя зарплата оценивается в 75 000 рублей. В десятку попали Санкт-Петербург и область, Краснодарский край, Новосибирская, Нижегородская и Тюменская области.

Между тем в СМИ появилась информация, что стоматологические клиники в РФ столкнулись с нехваткой ряда медицинских препаратов и оборудования. Выяснились проблемы с закупками "Убистезина" – препарата для обезболивания на основе артикаина.



"Доктор 24": вопросы стоматологу

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