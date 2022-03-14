Россиянам рассказали о специфике болезни бери-бери

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Люди с диагнозом бери-бери ощущают тяжесть в ногах и боли в икрах. После этого у некоторых наступал паралич конечностей, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Причиной развития этого заболевания является недостаток витамина В1.

"По сути своей это патология, возникающая на фоне недостаточного поступления в организм витамина, а также вследствие неправильной его утилизации в организме. На фоне проблемы развивается поражение периферических нервов, атрофия мышц, тяжелые расстройства сердечно-сосудистой системы", – говорится в сообщении.

Врач аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала, что заболевание часто встречается у людей, у которых в диете много злаковых. Оно также может встречаться и у людей с алкоголизмом.

"Однако бывает еще и наследственная недостаточность витамина В1. Кроме того, медики говорят и про наследственную недостаточность микроэлементов, из-за чего нарушается усваивание витамина", – отметила Шуляева.

По ее словам, нехватка этого витамина встречается у людей, которые придерживаются жесткой диеты. Кроме того, дефицит B1 может быть при беременности и при отсутствии в рационе ряда продуктов.

Заболевание бери-бери характеризуется резким общим истощением, отеками, головной болью, бессонницей, одышкой при выполнении физических нагрузок. Затем у человека снижается чувствительность пальцев и предплечий, появляется тяжесть в ногах и резкая боль в икроножных мышцах.

У заболевшего может появляться характерная походка, когда человек сначала наступает на пальцы и на наружную часть стопы, чтобы не задействовать пятку.

"Прогноз по течению заболевания достаточно благоприятный. Исключение составляют энцефалопатия Вернике и острые случаи у грудных малышей. Лечение в запущенных случаях могут проводить в стационаре", – говорится в сообщении.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о действиях при учащенном сердцебиении. По ее словам, сперва следует успокоиться, померить пульс и артериальное давление. Врач отметила, что повышенное сердцебиение в том числе при пульсе 60–70 ударов в минуту в состоянии покоя означает, что у человека психоэмоциональное перенапряжение.

