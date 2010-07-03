Три подмосковных города перешли в областное подчинение

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Одинцово, Щелково и Солнечногорск стали городами областного подчинения. Три соответствующих закона депутаты Мособлдумы приняли на заседании 14 марта, передает Агентство "Москва".

Изменения, которые не требуют дополнительных расходов из регионального бюджета, вступят в силу спустя 10 дней после официального опубликования документов.

Городами областного подчинения считаются населенные пункты, которые подчиняются администрации субъекта страны. Обычно это крупные индустриальные центры с населением свыше 100 тысяч человек. Как правило, они образуют самостоятельные городские округа.

В начале года депутаты подмосковного парламента приняли закон об объединении Одинцовского района и Звенигорода. Новое муниципальное образование назвали Одинцовским городским округом.