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14 февраля, 18:49

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OC: в Сингапуре мужчина подделал свидетельство о смерти деда ради отпуска

Сингапурец подделал свидетельство о смерти деда ради отпуска – СМИ

Фото: 123RF/armmypicca

В Сингапуре 29-летний Барат Гопал подделал свидетельство о смерти своего деда, чтобы получить отпуск на работе, сообщает Oddity Central.

По данным СМИ, инцидент произошел, когда мужчина, работавший аналитиком по операциям финансирования безопасности, узнал о неверности своей возлюбленной. С его слов, он был так расстроен, что не мог сосредоточиться на рабочих задачах.

В результате он решил воспользоваться оплачиваемым отпуском по семейным обстоятельствам и сказал начальнику, что ему нужно срочно поехать на похороны деда в Индии. Руководство удовлетворило просьбу Гопала, но потребовало предоставить свидетельство о смерти, утверждают журналисты.

Сингапурец подделал документ, но сделал это некачественно, поэтому руководитель потребовал оригинал. Осознав, что обман могут раскрыть, Гопал уволился с работы, однако на него завели уголовное дело и назначили штраф в размере четырех тысяч долларов, указано в статье.

Между тем треть россиян признались, что часто испытывают раздражение на работе. Главной причиной раздражения 45% респондентов назвали моменты, где руководство не хочет принимать аргументы в споре.

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