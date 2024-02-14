Спортивный тренер предупредила о последствиях неправильного выполнения "планки"

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Неправильное положение тела во время выполнения упражнения "планка" может привести к таким неприятным и опасным последствиям, как остеохондроз, протрузия позвоночника и пояснично-крестцового отдела, сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера Марию Волынкину.

"Чаще всего в "планке" провисает поясничный отдел, расслабляется шея, она не держится ровно. Если шея будет наклонена вперед, может возникнуть остеохондроз, протрузии позвоночника, пояснично-крестцового отдела", – подчеркнула она.

Эксперт порекомендовала выполнять упражнение в спортзале при тренере. По ее словам, специалист должен следить за положением тела и регулировать технику "планки".

Ранее Волынкина рассказала, что упражнения "лодочка", "дохлая рыба", "супермен", "кошка", "ягодичный мостик" и "планка" помогают укрепить мышцы спины. Эксперт дала некоторые рекомендации по выполнению перечисленных упражнений. Она отметила, что в первую очередь важно следить за правильной техникой, например не заламывать шею.

До этого врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко порекомендовал делать зарядку по утрам. По его словам, небольшая физическая активность утром помогает мобилизовать силы в организме, а также положительно повлияет на нервную систему, готовя ее к предстоящему дню. Он посоветовал обратить внимание на растяжку и дыхательную гимнастику.



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