Чиновников предложили штрафовать за оскорбления россиян

Законопроект, устанавливающий штрафы для чиновников за оскорбление народа, разработали депутаты фракции КПРФ. По словам члена думского комитета по финансовому рынку Сергея Казанкова, документ планируют внести рассмотрение нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".
Казанков отметил, что инициатива депутатов должна исправить пробел в законодательстве. В случае принятия нового закона госслужащих, которые допускают нелестные высказывания, привлекут к ответственности. Их либо заставят выплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, либо отстранят от работы на три года.
"Стало очень много высказываний из уст госслужащих, которые иначе как оскорблением не назовешь. Вот Ольга Глацких: "Государство не просило вас рожать". Или буквально позавчера депутатша из Свердловской области предложила отменить бесплатное питание у младшеклассников", – пояснил парламентарий.
Он уточнил, что нормы проекта затронут лишь должностных лиц, а журналистов и блогеров они не затронут.
В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с оскорбительными публикациями в интернете в адрес общества, государства и госсимволов. В случае его принятия прокуратура сможет выносить решения о блокировке сайтов с оскорблениями государства и общества.
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