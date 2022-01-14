Ученые рассказали, сколько времени сохраняются симптомы при длительном ковиде

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ученые из австралийского Института медицинских исследований имени Кирби рассказали, сколько времени сохраняется воспаление, провоцирующее иммунный ответ у пациентов с длительным ковидом. Об этом сообщает News.ru.

Ученые исследовали образцы 62 пациентов из Австралии, которые не сделали прививку против коронавируса, в период с апреля по июль 2020 года. Выяснилось, что у невакцинированных пациентов устойчивое воспаление сохраняется восемь месяцев.

"Мы сравнили [показатели] с данными людей, у которых не было COVID-19, и обнаружили повышенные уровни интерферонов I и III типов, которые клетки вырабатывают в ответ на присутствие вируса. Эти интерфероны обычно исчезают после того, как инфекция проходит", – рассказал старший научный сотрудник института Чансават Пхетсуфан.

По его словам, у пациентов, не прошедших вакцинацию, такие интерфероны долго сохраняются в организме. Данные были получены от образцов пациентов, которые перенесли COVID-19 в разных степенях тяжести.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии COVID-19 за все время ее существования из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в России число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин также ранее отмечал, что миру грозит настоящая вторая волна коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса. Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.