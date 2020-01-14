Депутат Госдумы раскритиковал оптимизацию психиатрической службы

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) выступил против идеи оптимизации психиатрической службы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Необходимо прекратить бездумную оптимизацию психиатрической службы. Каждое решение о сокращении необходимо принимать максимально профессионально с учетом развития амбулаторной сети и ее возможностей для ведения лечения таких больных", – заявил он.
Куринный также пояснил, что крайне важно учитывать географические особенности страны. По его словам, человек, нуждающийся в круглосуточном наблюдении врачей, может по месту жительства попасть в отдаленную деревню, где соответствующей медицинской помощи не получает. Депутат подчеркнул, что такое развитие ситуации может привести к развитию дополнительных дефектов, а иногда и трагедиям.
Кроме того, он добавил, что амбулаторная система в России не готова к обеспечению людей с психическими расстройствами необходимым контролем и обслуживанием.
"Пациенты передаются под наблюдение амбулаторных звеньев медицинской системы психиатрической помощи. К сожалению, она в настоящее время должным образом не сформирована, то есть функция, которая на нее возлагалась профильными чиновниками, не выполняется. Соответственно, многие пациенты выпадают сегодня, скажем так, из-под наблюдения соответствующих врачей – психиатров, врачей-специалистов. То есть такие больные не получают необходимого лечения. И вследствие их заболевания возникают подобного рода преступления. Такие случаи не единичны, я думаю, в каждом субъекте есть случаи убийств, нападений, которые связаны с людьми, находящимися в состоянии, связанном с психическим заболеванием", – отметил Куринный.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1" назвала итоги проведенной оптимизации здравоохранения ужасными. По ее мнению, в этом виноваты как федеральные, так и региональные чиновники.
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