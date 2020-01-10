Росздравнадзор напомнил ФОМС о соблюдении порядка оплаты медпомощи иногородним

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) направила предостережение Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) из-за несвоевременной оплаты медицинской помощи жителям регионов РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"10 января территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области направлено предостережение в адрес московского городского фонда ОМС о недопустимости нарушения российского законодательства в сфере охраны здоровья граждан, в том числе правил обязательного медицинского страхования, утвержденных Минздравом России", – говорится в сообщении.

Там отметили, что ведомство напомнило фонду о недопустимости несвоевременной оплаты медицинским организациям, которые участвуют в реализации программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и услуг.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Московский городской фонд ОМС уведомил городские поликлиники о том, что больше не может оплачивать лечение пациентов из других регионов России из-за долгов территориальных фондов.

В начале ноября 2018 года Сергей Собянин подписал закон о бюджете МГФОМС на плановый период 2020 и 2021 годов.

Доходы бюджета фонда в 2020 году составят 292 миллиарда рублей. На 2020 год – 312 миллиардов рублей. На 2021 год доходы столичного бюджета составят 330 миллиардов рублей. Столько же составят расходы бюджета фонда в ближайшие три года.

