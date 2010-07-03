Россияне смогут обращаться в больницы без полиса ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России разрабатывают сервис, который позволит гражданам обращаться в больницы и поликлиники без предоставления полиса ОМС. Об этом информирует RT со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В разработке сервиса, помимо ФОМС, участвует территориальный фонд ОМС Московской области. Согласно инициативе, россияне смогут обращаться в медучреждения, предоставив только паспорт, однако подобная технология не будет обязательной.

"Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты работают над технологическим обеспечением разработки. Как сообщил заместитель начальника управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктор Журавлев, для этого потребуется внести изменения в нормативно-правовые акты.

Ранее москвичам напомнили о важности регулярных медицинских обследований. Принять участие в диспансеризации могут все совершеннолетние москвичи. До 39 лет сделать это можно раз в три года, начиная с 18 лет, а с 40 лет – ежегодно.