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Общество

11:44

Комитет ГД одобрил идею допустимой нормы алкоголя для болельщиков

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержит идею о допустимой норме содержания алкоголя в крови болельщиков, если будет разработан механизм организации такой проверки. Об этом рассказал депутат Дмитрий Свищев.

"С инициативой можно согласиться и можно ее поддержать, но с оговорками. Как этот будет? Что у нас, при каждом стадионе будут теперь пункты, чтобы в эти трубочки дули?" – цитирует парламентария Агентство "Москва".

Он предположил, что подобная мера позволит узаконить право сотрудников полиции, пропускающих людей на стадион, направлять болельщиков на освидетельствование. Сейчас оценивать состояние человека полицейские могут лишь визуально.

Ранее с предложением ввести допустимую норму содержания алкоголя в крови болельщиков выступил экс-футболист "Зенита", депутат законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин.

В январе депутаты Госдумы предложили ограничить крепость продаваемого на стадионах пива. Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах во время матчей, проводимых в рамках официальных соревнований по футболу.

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