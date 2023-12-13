СФ принял законы о выплате пособия по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу

Фото: depositphotos/Paha_L

В Совфеде РФ одобрили поправки к закону о сохранении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода родителя на работу в режиме полного дня. Соответствующая информация размещена в думской базе данных.

Если родители в период декрета работают у другого работодателя, независимо от того, трудятся ли они неполный рабочий день или нет, то выплата пособия по уходу за детьми все равно сохраняется.

Уточнения в закон должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

7 декабря, депутаты Госдумы также приняли соответствующие изменения в два закона.

До этого депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет при его воспитании одним родителем, а также при уходе за ребенком-инвалидом.

В проекте отмечается сложность ухода за детьми в подобных случаях. Выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение всего декретного отпуска предлагается за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Каждый второй россиянин готов уйти в декретный отпуск вместо жены – опрос