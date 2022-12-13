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Новости

17:40

Общество

В Минэкономразвития заявили об отсутствии обсуждений по пересмотру списка соцпродуктов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов не ведется. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"На данный момент не ведется никаких обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее в РАНХиГС предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов. По мнению исследователей, указанные продукты входят в рацион наиболее обеспеченных семей либо являются в значительной мере импортными и составляют незначительную статью бюджета.

До этого Минпромторг РФ заявил, что в стране достаточно запасов товаров, их регулярно пополняют ретейлеры.

В министерстве промышленности и торговли также подчеркнули, что в регионах не зафиксировано случаев отсутствия отдельных позиций.

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