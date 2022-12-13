Академик спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в РФ

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Пик заболеваемости гриппом в РФ будет достигнут к концу февраля 2023 года, а уже в марте эпидемия завершится, заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук Виталий Зверев. Об этом сообщает Ura.ru.

"Сейчас как раз подъем заболеваемости, как всегда это бывает к Новому году. В каникулы все упадет. А потом начнется второй подъем – где-нибудь в конце февраля. Закончится все в марте. Это обычный процесс, мы просто забыли", – сказал он.

По словам Зверева, пандемия коронавируса отвлекла внимание граждан от гриппа, однако эта инфекция продолжает гулять и не планирует исчезать. Также ученый отметил, что высокая заболеваемость гриппом вряд ли станет поводом для введения санитарно-эпидемиологических ограничений, сравнимых с теми, которые вводились в пики распространения коронавируса.

"При гриппе никогда серьезных ограничений не вводили. Я сомневаюсь, что будут приняты какие-то крутые меры, которые были во время коронавируса. Скорее всего, никаких серьезных ограничений не будет", – пояснил Зверев.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили о выявлении случаев заболевания свиным гриппом штаммом A(H1N1)-2009 в 82 регионах России. Кроме того, в ведомстве представили статистику, согласно которой заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю возросла на 35,4%.

Более миллиона случаев гриппа выявили в России за прошлую неделю

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