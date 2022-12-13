Врач рассказал, как реанимировать пострадавшего от удара током

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первую очередь для оказания помощи пострадавшему от удара током следует вызвать скорую помощь, а уже после проверить, не находится ли он под напряжением. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на хирурга Дмитрия Малыхина.

Эксперт не рекомендовал сразу же трогать пострадавшего, так как нельзя определить, упал ли он на оголенный провод. Следует осмотреться и обратить внимание, можно ли безопасно обесточить человека. Для этого можно использовать сухую палку, ветку или кусок резины.

Уже после рекомендуется вытащить пострадавшего из места происшествия, но только не трогать оголенные участки кожи или мокрой одежды. Далее следует оценить признаки жизни. Если человек не дышит, то уже можно постараться его реанимировать.

"Все как в кино – искусственное дыхание, массаж сердца, ищите ожоги, обычно точек две, приложите к ним сухие и стерильные бинты, салфетки. Также рекомендуется положить пострадавшего так, чтобы ноги оказались чуть выше грудины – так вы увеличите приток крови к сердцу и поможете его запустить заново", – поделился Малыхин.

Ранее хирург Сергей Белых рассказал, как правильно оказать первую помощь при растяжении. По его словам, для этого необходимо наложить повязку на травмированный сустав, обеспечить его покой и обратиться в больницу.

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