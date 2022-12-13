В РАНХиГС предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов

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Центр агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС провел исследование государственных механизмов ограничения цен на продовольствие, придя к выходу о необходимости пересмотра перечня социально значимых продуктов. Об этом сообщает РБК.

Согласно законодательству, власти могут вмешиваться в ценообразование продуктов из утвержденного списка при их подорожании хотя бы в одном из субъектов РФ на 10% в течение 60 дней. По данным экспертов, изучивших действие механизма в 2021–2022 годах, ограничение цен на социально значимые продукты имеет положительный психологический эффект для потребителей.

Тем не менее, по мнению аналитиков, список социально значимых продуктов, в который в настоящее время входят 24 наименования, следует сократить. Правительству РФ предлагается исключить из перечня продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей, либо являются в значительной мере импортными или составляют незначительную статью бюджета. Речь идет о говядине и яблоках.

С выводами экспертов РАНХиГС согласился руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, утвержденный 12 лет назад перечень является примитивным и не отражает актуальное состояние производства и розничной торговли.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева заявила, что продукты для новогоднего стола в среднем подорожали на 14%.

Если семья состоит из четырех человек, в этом году они могут потратить около 12 тысяч рублей.

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