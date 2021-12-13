Минтруд РФ подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Минтруд РФ подготовил предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения по зарплатам шахтеров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Госсовета РФ по направлению "Энергетика".
"Ряд поручений, данных ранее, пока не исполнены. Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива "70 на 30" в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности", – сказал Новак.
Ранее Владимир Путин выразил недовольство докладом главы Минтруда РФ Антона Котякова о системе оплаты труда горняков, отметив, что был проведен недостаточно глубокий анализ.
Президент попросил министра прокомментировать схему оплаты труда "70 на 30", при которой работнику достается лишь 30% прибыли. Котяков рассказал о структуре начисления зарплат, а также о проверках исполнения отраслевых соглашений.
По словам министра, во время проверки был выявлен случай, когда данное соглашение было нарушено. Котяков отметил, что это единичный случай, на который наложили штраф в 300 тысяч рублей для устранения нарушения.
Путин заявил о необходимости создания соответствующих экономических условий для шахтеров
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