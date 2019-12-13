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Общество

09:20

Чаепития и концерт к Новому году проведут для бездомных в Москве

общество досуг праздники

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Москве проведут новогодние мероприятия для бездомных. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что чаепития и праздничный концерт будут организованы в ГКУ "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е. Глинки". Мероприятия носят ежегодный характер.

Так, в отделении "Востряково" праздник для бездомных состоится 31 декабря в 11:00. Там покажут художественные фильмы и проведут концерт. В "Дмитровском" начало торжеств запланировано на 16:00. В отделении намерены провести интерактивныю беседу "Праздник – Новый год. История возникновения", а вечером гостей ждут праздничные новогодние программы.

Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут в отделениях "Ясенево" и "Косино-Ухтомское". Также будет произведена раздача новогодних подарков для бездомных и устроены чаепития. Отмечается, что программы праздников выстраиваются, основываясь на пожеланиях гостей.

Ранее был дан старт фестивалю "Путешествие в Рождество". Он пройдет на 81-й площадке в центре Москвы и жилых районах и парках города.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается в Москве

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