Онлайн-продажи валенок в РФ выросли на 43%

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Онлайн-продажи валенок в России выросли на 43%. Цены на них остаются стабильными, сообщила пресс-служба госсистемы маркировки "Честный знак", передает "Газета.ру".

Уточняется, что объем производства валенок вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за девять месяцев 2023 года в России произвели 670 тысяч валенок. Подготовка к холодам также повлияла: в третьем квартале этого года объем производства валенок вырос почти на 62% в сравнении со вторым кварталом.

Регионы – лидеры по производству валенок в этом году – Ярославская и Нижегородская области. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан.

Объем продаж валенок сохраняется на прежнем уровне, если сравнивать девять месяцев прошлого и текущего года. Так, во втором квартале 2023 года продажи валенок сократились на 92%, в третьем – выросли в 3,7 раза.

Как рассказала руководитель товарной группы "Легпром" Центра развития перспективных технологий Анна Петрушина, 86% продаж валенок в текущем году пришлось на розничные каналы. Но, как и в любом сегменте, наблюдается тенденция к существенному "перетеканию" продаж в онлайн, добавила она.

По словам эксперта, онлайн-продажи валенок выросли на 43% за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Цены на валенки остаются стабильными: возросший осенью спрос не привел к увеличению стоимости. Во втором квартале этого года средняя цена данной обуви составила 1 369 рублей за пару, в третьем – 1 332 рубля.

Ранее детский ортопед, педиатр Светлана Коршунова рассказала, что детям можно носить валенки, если это классический советский вариант с галошами.

У валенок не сгибается передняя часть, однако за счет их формы стопа работает в полном объеме, отметила врач. Ноги в такой обуви не потеют и почти не мерзнут.

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