Более половины россиян стали чаще экономить

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Свыше половины россиян стали больше экономить в последнее время. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками финансового маркетплейса "Сравни" и мобильного приложения "Города", сообщает News.ru.

В опросе приняли участие четыре тысячи россиян. Аналитики отметили, что 60% опрошенных стали больше экономить, 24% не экономят вовсе. Почти каждый второй опрошенный (48%) экономит на отдыхе и развлечениях, каждый четвертый (23%) – на одежде и обуви, каждый десятый (10%) – на товарах для дома.

Помимо этого, треть респондентов (33%) заявила, что считает свое материальное положение неустойчивым, 23,5% не смогли ответить на этот вопрос. Для сохранения денег 43% россиян участвуют в программах лояльности, следят за акциями, купонами, скидками и другими предложениями.

Еще 34% опрошенных сказали, что стараются покупать только самое необходимое, чтобы решить временные финансовые трудности. 10% респондентов работают сверхурочно или подрабатывают, а 5% используют кредитную карту. Как правило, кредиткой россияне пользуются при необходимости оплаты непредвиденных расходов (15%), больших незапланированных покупок (12%) или чтобы "дотянуть до зарплаты" (10%).

Ранее сообщалось, что около 46% из более тысячи принявших участие в опросе россиян заявили об отсутствии "подушки безопасности" на непредвиденные траты.

Свыше 13% респондентов признались, что не умеют планировать расходы из-за импульсивных покупок. 52,4% опрошенных назвали серьезной статьей расходов онлайн-шопинг.

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