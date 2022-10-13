Эксперт рассказала, как бороться со страхом неизвестности в непростое время

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Чтобы справиться с тревожным состоянием неизвестности в сложное время, следует написать план для каждого дела. Решение поможет ощущать контроль над окружающей обстановкой, считает психолог, психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн.

"Нужно понимать, что беспомощность не тотальна. По крайней мере, почистить зубы вы точно в состоянии. Держите фокус на простых повседневных делах, которые вы действительно можете контролировать", – заявила эксперт в беседе "Лентой.ру".

Она порекомендовала не обращать внимания на сообщения конспирологов и не погружаться в теории заговоров. По ее словам, подобные действия никак не смогут помочь ощутить контроль над подвластными делами.

Если присутствует тревожность относительно будущего, заявила Деменштейн, лучше всего понять, что это за страх.

"Потом подумайте, насколько реальны ваши опасения – они могут быть совершенно фантазийными. Если вдруг они вполне реальны, составьте план действий в этих ситуациях. Это поможет ощутить почву под ногами", – поделилась Деменштейн.

Она посоветовала жить без долгосрочного планирования, стараться получать позитивные эмоции и проводить время с близкими. По ее мнению, самое главное в подобное время – это сохранить моральное и физическое здоровье.

Ранее семейный психолог Кира Макарова рассказала, что дети всегда должны ощущать себя в безопасности, поэтому сообщать ребенку о мобилизации родителя следует без лишних эмоций. Когда кому-то из членов семьи приходит повестка, то становится сложно сохранить спокойную обстановку, считает эксперт. В этот момент родственники должны дать ребенку чувство безопасности и защиты.



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