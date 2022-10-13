В Москве выявили 1 268 случаев COVID-19 за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За прошедшие 24 часа в Москве специалистам удалось выявить 1 268 случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная госпитализация за последние сутки потребовалась 175 жителям столицы. За минувшие 24 часа в Москве выздоровели от коронавируса 1 683 человека, умерли 17 пациентов.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в столице были зафиксированы 3 216 457 случаев заболевания. С начала распространения вируса умерли 46 338 человек.

В РФ за сутки выявили 15 477 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа в стране госпитализировали 1 825 человек. Выздороветь удалось 30 793 жителям РФ, скончался 101 пациент.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавируса. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.



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