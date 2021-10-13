Черногория раскрыла данные о россиянах с "золотыми" паспортами

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Власти Черногории опубликовали список россиян, получивших положительный ответ о предоставлении гражданства Черногории. Об этом сообщает "Газета.ру".
В документе приведено 160 фактов выдачи инвестиционного гражданства в 2020–2021 годах. В нем указаны имена, даты рождения и сведения о предыдущих гражданствах заявителей.
Гражданство в Черногории могут получить те, кто инвестировал в недвижимость от 250 тысяч евро на севере страны и от 450 тысяч евро – на юге, береговой линии и в Подгорице. Также можно сделать благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.
Ранее начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала о росте числа желающих получить российский паспорт. По ее мнению, к концу текущего года число желающих может быть еще больше. Она добавила, что потребность и желание приобрести российское гражданство МВД видит в первую очередь у людей, живущих на юго-востоке Украины.
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