Ученые связали продолжительные месячные с болезнями сердца

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Специалисты Питтсбургского университета считают, что длительные месячные могут быть признаком повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследователи наблюдали за продолжительностью цикла у 428 женщин 45–52 лет и оценивали состояние артерий испытуемых. Стабильный цикл вплоть до менопаузы был у 62% женщин, у 16% за 5 лет до наступления менопаузы наблюдался цикл, продолжительнее среднего, у 22% он увеличивался за два года до менопаузы.

Согласно данным исследования, в наилучшем состоянии артерии были у последней группы. Это говорит о более низком риске болезней сердца, утверждают авторы. А вот у тех, чей цикл был продолжительнее среднего на протяжении пяти лет, состояние артерий было хуже, чем у остальных.

Ученые пока не выяснили причину такой связи. Предполагается, что она может заключаться в гормональных изменениях, связанных с менопаузой.

Ранее британские ученые провели исследование и пришли к выводу, что соя необходима женщинам старше 50 лет.

Регулярное ее потребление предотвращает потерю костной массы и снижает риск развития остеопороза – минимизирует риск развития заболеваний, часто сопровождающих менопаузу.