Ученые связали продолжительные месячные с болезнями сердца

Фото: Depositphotos/Dmyrto_Z
Специалисты Питтсбургского университета считают, что длительные месячные могут быть признаком повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру".
Исследователи наблюдали за продолжительностью цикла у 428 женщин 45–52 лет и оценивали состояние артерий испытуемых. Стабильный цикл вплоть до менопаузы был у 62% женщин, у 16% за 5 лет до наступления менопаузы наблюдался цикл, продолжительнее среднего, у 22% он увеличивался за два года до менопаузы.
Согласно данным исследования, в наилучшем состоянии артерии были у последней группы. Это говорит о более низком риске болезней сердца, утверждают авторы. А вот у тех, чей цикл был продолжительнее среднего на протяжении пяти лет, состояние артерий было хуже, чем у остальных.
Ученые пока не выяснили причину такой связи. Предполагается, что она может заключаться в гормональных изменениях, связанных с менопаузой.
Ранее британские ученые провели исследование и пришли к выводу, что соя необходима женщинам старше 50 лет.
Регулярное ее потребление предотвращает потерю костной массы и снижает риск развития остеопороза – минимизирует риск развития заболеваний, часто сопровождающих менопаузу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: