"Союзнапитки" опровергли сообщения о нарушении качества воды для детей

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Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") выступил с опровержением ситуации с нарушением качества детской воды в российских магазинах. Об этом сообщает "Интерфакс".

В организации отреагировали на сообщения "Общественной потребительской инициативы" о том, что в 27% детской воды превышены микробиологические показатели.

"Индустрия в первую очередь ориентируется на официальные данные Роспотребнадзора. На текущий момент нет подтверждений со стороны контрольно-надзорных органов того, что на рынке детской упакованной воды есть значительное количество нарушений", – рассказали в "Союзнапитках".

Там уточнили, что качество детской упакованной воды отслеживается как на базе лабораторий производителей, так и в рамках сторонних исследований. Ранее представленное исследование представители отрасли раскритиковали, указав на отсутствие подробностей об образцах и лабораториях, где проводились испытания.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков заявил, что распространенная информация о нарушениях качества детской воды создает репутационные риски для производителей и всей индустрии в целом.

Ранее Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" представила исследование, проведенное при участии специалистов МГУ. В рамках испытаний детской воды было установлено, что 21% из исследованных образцов не соответствуют техническому регламенту по химическим показателям, в то время как 27% – по микробиологическим.